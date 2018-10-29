На Урале бывшие полицейские получили условные сроки за избиение мужчины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт — РИА Новости. Суд города Сухой Лог Свердловской области приговорил к условным срокам начальника городского отдела МВД РФ Юрия Басова и троих его подчиненных, обвиняемых в избиении человека, сообщает в понедельник региональная прокуратура.

По данным ведомства, 2 октября 2017 года Басов получил от местного жителя сообщение о повреждении его сыном ворот с просьбой принять меры по урегулированию конфликта. Из-за того, что обратившийся в полицию мужчина имел влияние в коммерческих и политических кругах Сухого Лога, начальник городского УМВД официально не зарегистрировал его заявление и приказал троим свои подчиненным принять меры в отношении сына заявителя, отметили в прокуратуре.

Подъехав к дому молодого человека, полицейские на служебном автомобиле отвезли его на кладбище, где, согласно информации ведомства, один из них угрожал потерпевшему убийством, пояснив, что "для него уже выкопана могила", а другой не менее пяти раз ударил его ногой.

На обратном пути с кладбища в автомобиле полицейский ударил мужчину по голове не менее 15 раз, также бил по туловищу и, надавив рукой на шею, перекрыл ему доступ кислорода, добавили в прокуратуре.

Своими действиями обвиняемые заставили сына извиниться перед отцом, уточнили в региональном управлении СК РФ.

"Сухоложский городской суд назначил наказание Юрию Басову в виде трех лет четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года шесть месяцев с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах власти на срок три года", – говорится в сообщении. Трое подчиненных начальника городской полиции приговорены к трем годам двум месяцам лишения свободы условно.

Отмечается, что Басов также обвинялся в растрате имущества после того, как похитил более 539 литров вверенного ему бензина, причинив ущерб на сумму более 19,4 тысячи рублей.

"Все должностные лица, о которых идет речь, были выявлены и изобличены сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности регионального главка МВД совместно с коллегами из ФСБ. Всех подозреваемых сначала отстранили от исполнения служебных обязанностей, а позже уволили по отрицательным мотивам", — сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.