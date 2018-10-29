Журналист НТВ Никита Развозжаев покончил с собой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева, ставшего известным после инцидента в парке Горького в День ВДВ.

"Произошло страшное горе. <…> Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы канала.

На своей странице во "ВКонтакте" корреспондент оставил прощальное послание родным и близким.

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Личные проблемы

Бывшая коллега Развозжаева Юлия Перепелова сообщила РИА Новости, что в последнее время у корреспондента НТВ были личные проблемы.

Перепелова добавила, что Никита был в разводе.

"Я работала с Никитой на НТВ, он был замечательным журналистом. Всегда был готов помочь, подсказать, выручить. Великодушный и добрый человек. В последнее время у него были личные проблемы, которые он так и не смог пережить. Каждому в жизни выпадает своя боль и горе, иногда они настолько сильные, что справиться достаточно сложно", — написала Перепелова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Она назвала самоубийство огромной потерей и большим горем. Перепелова также выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Близкая родственница Развозжаева рассказала РИА Новости, что его семья намерена забрать его тело для похорон в Саратов.

"Пока мы не знаем ничего, за ним поехали", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что дата и место похорон будут определены позднее.

Готовы помочь родственникам

Директор ГТРК "Саратов" Дмитрий Петров, где Развозжаев работал после окончания института, заявил, что оранизация может помочь в организации похорон семье своего бывшего сотрудника.

"Естественно, если обратятся (родственники), то помощь будет оказана", — сказал собеседник агентства.

Петров отметил, что Развозжаев работал в ГТРК "Саратов" в общей сложности около четырех лет. "Пришел в 2013 (году), в 2016-м уехал в Москву", — пояснил он.