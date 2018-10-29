РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Нападение львицы в цирке-шапито Краснодарского края спровоцировало резкое движение ребенка, вызвавшее у хищника безусловный рефлекс, а качество ограждения было низким, сообщил РИА Новости замдиректора зоопарка Ростова-на-Дону Александр Мироненко.
"Резкое движение ребенка спровоцировало у львицы рефлекс нападения на жертву… На видео видно, что вся публика сидит спокойно, а девочка в момент, когда львица стала не подчиняться дрессировщику, начала движение на выход. Сработал безусловный рефлекс", — сказал Мироненко.
По его словам, выбор жертвы был обусловлен тем, что в природе для нападения зверь всегда выбирает молодых животных или ослабленную особь. В данном случае у ребенка к тому же была яркая куртка.
Во избежание подобных инцидентов Мироненко рекомендовал повысить меры безопасности, в частности, усилить конструкции, которые в данном случае были ненадежными, повысить бдительность и не использовать для выступлений молодых животных, у которых еще не выработались стойкие рефлексы выполнения команд дрессировщика.