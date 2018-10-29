РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Нападение львицы в цирке-шапито Краснодарского края спровоцировало резкое движение ребенка, вызвавшее у хищника безусловный рефлекс, а качество ограждения было низким, сообщил РИА Новости замдиректора зоопарка Ростова-на-Дону Александр Мироненко.

В воскресенье во время представления в передвижном цирке на Кубани львица через ограждение набросилась на ребенка, сидевшего в первом ряду. Девочка с рваными ранами лица и другими повреждениями была госпитализирована. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", директор цирка задержан.

"Резкое движение ребенка спровоцировало у львицы рефлекс нападения на жертву… На видео видно, что вся публика сидит спокойно, а девочка в момент, когда львица стала не подчиняться дрессировщику, начала движение на выход. Сработал безусловный рефлекс", — сказал Мироненко.

Он добавил, что перед нападением молодая и, вероятно, малодрессированная львица неохотно выполняла команды дрессировщика. Она отслеживала качество ограждений и доступность зрителей для нападения. Ситуацию усугубил голод животного, так как перед выступлением хищников держат на диете, чтобы на манеже вырабатывался условный рефлекс при получении лакомства, считает собеседник агентства.

По его словам, выбор жертвы был обусловлен тем, что в природе для нападения зверь всегда выбирает молодых животных или ослабленную особь. В данном случае у ребенка к тому же была яркая куртка.

Во избежание подобных инцидентов Мироненко рекомендовал повысить меры безопасности, в частности, усилить конструкции, которые в данном случае были ненадежными, повысить бдительность и не использовать для выступлений молодых животных, у которых еще не выработались стойкие рефлексы выполнения команд дрессировщика.