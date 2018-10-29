КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости. Полицейские задержали мать новорожденной девочки, найденной в субботу в мусорном баке в Нижнекамске, она подозревается в покушении на убийство малолетнего, сообщили в следственном управлении СК по Татарстану.
"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержана 39-летняя мать девочки, которая причастность к совершению преступления признала", — говорится в сообщении.
Следователи установили, что женщина скрывала от окружающих беременность и родила девочку дома, в ванной комнате, когда ее сожитель спал. Перерезав ножом пуповину, она положила ребенка вниз головой в пакет и отнесла на свалку.
В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего".