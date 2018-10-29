МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО "Си Ди Лэнд контакт", которому принадлежат права на произведение с условным наименованием "Ждун", к Первому каналу о взыскании трех миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 24 октября, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются. Рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, специализирующаяся на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Как следует из материалов судебных разбирательств, компания "Си Ди Лэнд контакт" на основании заключенного 25 апреля 2017 года с автором Маргрит ван Брифорт лицензионного договора является обладателем исключительных прав на произведение изобразительного искусства "Ждун". Оно представляет собой фантазийное существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с руками человека.

Арбитраж Москвы в августе взыскал в пользу правообладателя 8,6 миллиона рублей компенсации за незаконное использование "Ждуна" с сотового оператора "Мегафон". Как установил суд, ответчик использовал изображение в рекламных целях на своем сайте.

Сейчас на сайте арбитражного суда Москвы зарегистрированы десятки исков "Си Ди Лэнд контакт", ответчиками по которым привлечены частные лица, индивидуальные предприниматели и несколько обществ с ограниченной ответственностью.

"Ждун" — скульптура художницы из Нидерландов Маргрит ван Брифорт, символизирующая терпеливое пассивное ожидание. Свою самую известную скульптуру ван Брифорт создала в 2016 году — под названием Homunculus loxodontus от латинских слов homunculus (человечек) и loxodontus (африканский слон), хотя на самом деле его голова имеет черты морского слона (mirounga). В русскоязычном интернете скульптура стала широко известна как "Ждун" (в украинском и белорусском сегментах интернета — Ждун, Почекун и Пачакун) в начале 2017 года, является популярным мемом и объектом шуток.