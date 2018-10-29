Источник рассказал детали гибели основательницы WWF в России Лоры Уильямс

БРЯНСК, 29 окт — РИА Новости. Одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России американка Лора Уильямс погибла от травм после того, как ее сбросила необъезженная лошадь, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье погибшей.

"Ее сбросила и растоптала необъезженная лошадь", — сказал собеседник.

О смерти Лоры в воскресенье сообщил ее муж Игорь Шпиленок.

"Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади. Похороны в деревне Чухраи Брянской области во вторник, 30 октября, в час дня", — написал Шпиленок на своей странице в Facebook.

В 1993 году 23-летняя Лора Уильямс приехала в Россию, чтобы работать в WWF. Четыре года она посвятила работе в московском офисе, воплотив в жизнь десятки природоохранных программ, в числе которых был заповедник "Брянский лес".

Чтобы помочь сохранить это богатство, Лора переехала в деревушку Чухраи под Брянском, где и осталась жить с мужем Игорем Шпиленком, известным фотографом-натуралистом. Любовь Лоры к природе не знала границ: за время жизни в России она поучаствовала и в сохранении природы Камчатки, переехав с семьей, мужем и двумя сыновьями, в городок Елизово, чтобы наладить работу по программам WWF России.

Затем Уильямс вернулась в Брянскую область и начала развивать проект "Человек и Лошадь".

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Первые проекты WWF в России начались в 1989 году, а в 1994 году открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией.