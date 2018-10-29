Суд закрыл дело о рейдерстве в отношении Вороненкова по просьбе сына

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Тушинский суд Москвы в понедельник закрыл уголовное дело в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Прекратить уголовное преследование суд попросил сын убитого Николай Вороненков. При этом изначально именно он настоял на том, чтобы его отца судили и – как он надеялся, оправдали – заочно.

Из оглашенных в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражали против прекращения дела. Ходатайство поддержала и гособвинитель Саида Устаева.

"Суд приходит к выводу о возможности прекращения дела", — заявила судья. Гражданский иск потерпевшего оставлен без рассмотрения.

Против закрытия производства выступал потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следствия, отобрал здание в Москве.

"Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, — я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, [тоже]… Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан", — сказал потерпевший.

Расследование началось еще при жизни Вороненкова и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников. В суде они планировали посмертно доказать, что бывший депутат невиновен.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Вороненков позднее уехал из России на Украину вместе с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению же следствия, бывший депутат эмигрировал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.