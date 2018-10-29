Родственники заберут тело Развозжаева в Саратов

САРАТОВ, 29 окт — РИА Новости. Родственники сотрудника телеканала НТВ Никиты Развозжаева, который покончил с собой в понедельник в Москве, намерены забрать его тело для похорон в Саратов, сообщила РИА Новости близкая родственница журналиста.

Ранее в пресс-службе НТВ сообщили РИА Новости, что Развозжаев покончил с собой в понедельник. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" журналист оставил прощальное послание родным и близким.

"Пока мы не знаем ничего, за ним поехали", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что дата и место похорон будут определены позднее.

Год назад во время прямого включения из Парка Горького в День ВДВ 2 августа нетрезвый мужчина ударил Развозжаева, корреспондента программы "Чрезвычайное происшествие", кулаком в лицо. Обидчик журналиста НТВ, который, как выяснилось, никакого отношения к ВДВ не имел, получил полгода исправительных работ. Тогда Развозжаев в беседе с РИА Новости отметил, что решение суда его устраивает.

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики Саратовского государственного университета. Работал в ГТРК "Саратов", а с конца 2016 года — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.