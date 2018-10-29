В Москве автомобилист с битой напал на гулявшего с коляской мужчину

Нападение на мужчину с ребенком в Москве

Нападение на мужчину с ребенком в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Автомобилист с битой напал на мужчину, гулявшего с коляской в Москве, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал передачу уголовного дела из полиции в центральный аппарат СК, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению Председателя СК России инициирована передача из органов полиции в центральный аппарат СК России уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, который гулял с ребенком", — сказала она.

По предварительным данным в СМИ, автомобилист несколько раз ударил битой мужчину, гулявшего с маленьким ребенком; коляска, в которой находился ребенок, при этом перевернулась. Подчеркивается, что следователи намерены установить мотивы нападавшего, изучить все обстоятельства произошедшего, в частности проверить, не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент случился на Селигерской улице в Москве, пострадавший мужчина госпитализирован. Нападавший с места происшествия скрылся, бросив автомобиль. Позднее правоохранители задержали неработающего 29-летнего уроженца Ростовской области по подозрению в совершении данного преступления.