Более тысячи жителей Сочи признали пострадавшими от стихии

СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Более тысячи человек признаны пострадавшими от подтопления в Сочи, больше всего пострадавших в Адлерском районе – 912 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

По данным мэрии, цифры не окончательные, комиссии по определению ущерба планируют полностью закончить подворовые обходы в понедельник вечером.

"Больше всего пострадавших в Адлерском районе, там по данным на утро понедельника выплаты положены 912-ти сочинцам, в Хостинском – 59-ти, в Лазаревском – 62-м. Центральный район меньше всего пострадал от удара стихии, по данным комиссионных обходов там компенсационные выплаты никому не требуются. Всего по городу – 1033 пострадавших", — говорится в сообщении.

Оперативные пункты по приему заявлений от граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, расположены в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах курорта. Для произведения выплат необходим паспорт или свидетельство о рождении, заявление и лицевой счёт для перечисления средств, уточнили в муниципалитете.