Полиция проверяет данные об избиении рэпера Гуфа в Москве

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Полиция проводит проверку по заявлению рэпера Алексея Долматова (Гуф) о том, что его избил неизвестный в гримерной московского клуба после выступления на корпоративном мероприятии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, заявление об избиении в клубе по адресу 5-й Котельнический переулок, дом 11, поступило в полицию в ночь на воскресенье.

"Пострадавший Долматов сообщил полицейским, что после проведения концерта на корпоративном мероприятии в гримерной комнате клуба "Бункер" неизвестный несколько раз ударил его по голове. По данному факту проводится проверка", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что от вызова скорой помощи заявитель отказался, за медицинской помощью не обращался.