Корреспондент НТВ Никита Развозжаев покончил с собой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева, ставшего известным после инцидента в парке Горького в День ВДВ.

"Произошло страшное горе. <…> Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы канала.

На своей странице во "ВКонтакте" корреспондент оставил прощальное послание родным и близким.

Что случилось в парке Горького

Никита Развозжаев родился 22 июля 1993 года в Саратове. Окончил Институт журналистики при местном государственном университете. Сначала он работал на ГТРК "Саратов", с конца 2016-го — в программе "Чрезвычайное происшествие" на НТВ.

Развозжаев стал известен около года назад после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда нетрезвый мужчина ударил корреспондента кулаком в лицо. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.

Дебоширом оказался ранее судимый 32-летний житель Москвы Дмитрий Орлов. Впоследствии он извинился перед Развозжаевым, заявив, что в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и семейных неурядиц, поэтому "выпил крепко".

Орлова приговорили к шести месяцам исправительных работ.