Корреспондент НТВ Никита Развозжаев покончил с собой

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. НТВ сообщил о самоубийстве своего сотрудника Никиты Развозжаева, ставшего известным после инцидента в парке Горького в День ВДВ.
"Произошло страшное горе. <…> Все на НТВ глубоко потрясены случившимся. Мы приносим искренние соболезнования родным Никиты. Это личная трагедия семьи, говорить о других подробностях нам бы не хотелось", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы канала.
На своей странице во "ВКонтакте" корреспондент оставил прощальное послание родным и близким.
Что случилось в парке Горького
Развозжаев стал известен около года назад после инцидента в парке Горького в День ВДВ, когда нетрезвый мужчина ударил корреспондента кулаком в лицо. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
Дебоширом оказался ранее судимый 32-летний житель Москвы Дмитрий Орлов. Впоследствии он извинился перед Развозжаевым, заявив, что в тот день был расстроен из-за "несросшегося контракта" и семейных неурядиц, поэтому "выпил крепко".
Орлова приговорили к шести месяцам исправительных работ.