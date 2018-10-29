Семья убитого на Украине Вороненкова согласилась на закрытие дела

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Родственники бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве полтора года назад, согласились на закрытие уголовного дела в отношении него, передает корреспондент РИА Новости из зала Тушинского суда Москвы.

"Я хотел бы выразить согласие с прекращением дела в связи со смертью", — сказал сын бывшего депутата Николай Вороненков в суде в понедельник.

При этом раньше он выступал против прекращения дела по нереабилитирующим основаниям, но с предварительных слушаний его мнение поменялось.

Гособвинитель Саида Устаева поддержала ходатайство о прекращении дела. Из оглашенных в суде материалов следует, что мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражают против прекращения дела.

Однако потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил мнение, что Вороненков все еще жив и должен быть осужден.

"Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, — я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, [тоже]… Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан", — сказал потерпевший.

Расследование началось еще при жизни Вороненкова и не было прекращено после его гибели из-за возражений родственников. В суде они планировали посмертно доказать, что бывший депутат невиновен.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано за 20 миллионов. СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс.

Вороненков позднее уехал из России на Украину вместе с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами. По мнению же следствия, бывший депутат эмигрировал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.