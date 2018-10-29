СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Жительница Краснодара, выполняя обязанности старшины присяжных заседателей, прониклась симпатией к подсудимому, после чего пыталась склонить остальных присяжных вынести ему оправдательный приговор, информируют региональное управление СК РФ и краевая прокуратура.

По данным прокуратуры, в период с июля 2016 года по июнь 2018 года на рассмотрении в Краснодарском краевом суде с участием присяжных заседателей находилось уголовное дело в отношении подсудимых за совершение убийства, грабежа, разбоя, похищения человека и других тяжких преступлений.

"В период выполнения обязанностей старшины присяжных заседателей 39-летняя жительница Краснодара М. познакомилась с одним из подсудимых Ф., к которому у нее возникла симпатия. В начале февраля 2018 года М., уже не являясь участником уголовного судопроизводства, решила склонить присяжных заседателей к вынесению оправдательного вердикта в отношении указанного подсудимого", — говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечает пресс-служба СУСК по краю, женщина встретилась со знакомым фигуранта, в роли которого выступил сотрудник уголовного розыска, и сообщила ему о своем намерении воздействовать на присяжных.

Ведомство сообщило, что впоследствии она предоставила личные данные присяжных заседателей, которых предстояло склонить к голосованию за невиновность, и которым нужно было передать деньги.

"Затем по инициативе обвиняемой состоялась ее встреча с присяжной заседателем и внедренным оперативным сотрудником, в ходе которой фигурантка путем уговоров склоняла присяжную к голосованию за невиновность мужчины, а также пыталась выяснить отношение к нему у других присяжных заседателей с целью последующего воздействия на них", — сообщает региональный СК.

Отмечается, что свою вину женщина признала в полном объеме, уголовное дело направлено в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу.