Под Брянском погибла одна из основательниц WWF в России Лора Уильямс

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Брянской области в результате несчастного случая погибла одна из основательниц Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России американка Лора Уильямс, сообщил ее муж Игорь Шпиленок.

"Лора ушла. Навсегда. Несчастный случай при обучении лошади. Похороны в деревне Чухраи Брянской области во вторник, 30 октября, в час дня", — написал он на Facebook.

История WWF в России началась именно с Лоры Уильямс. "Невозможно описать, как много значил и как много сделал этот человек для фонда. Лора выросла в Колорадо, она обожала лошадей и дикую природу. Лора была убеждена, что две такие большие и сильные страны, как США и Россия, должны договориться и сделать все возможное, чтобы сохранить природу нашей планеты", — отметили в фонде.

Уильямс приехала в Россию в 1993 году, чтобы работать в WWF. Первые четыре года она жила в Москве, воплотив в жизнь десятки природоохранных программ, в числе которых был "Брянский лес". Чтобы помочь сохранить заповедник, женщина переехала в деревню Чухраи, где и осталась жить с мужем Игорем Шпиленком, известным фотографом-натуралистом.

"Любовь Лоры к природе не знала границ: за время жизни в России она поучаствовала и в сохранении природы Камчатки, переехав с семьей, мужем и двумя сыновьями, в город Елизово, чтобы наладить работу по программам WWF России", — рассказали в фонде.

Затем она вернулась в Брянскую область и начала развивать проект "Человек и лошадь". "Новый проект вдохновленной русской американки — программа личностных тренингов с лошадьми. <…> В его основе — идея равенства: животные должны быть партнерами, а не слугами", — пояснили в WWF.

Всемирный фонд дикой природы — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около пяти миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в ста странах. Первые проекты WWF в России стартовали в 1989 году, а в 1994-м открылось российское представительство WWF. В 2004 году WWF России стал национальной организацией.