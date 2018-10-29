Пострадавшие от стихии жители Сочи получат компенсации до ста тысяч рублей

СОЧИ, 29 окт – РИА Новости. Пострадавшие в результате подтопления районов Краснодарского края жители Сочи получат при частичной утрате имущества первой необходимости 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

По информации мэрии, ситуация с компенсациям осложняется тем, что некоторые жители подтопленных домов не являются по факту их собственниками.

"В поселке Аше есть несколько таких. Прежде дома были ведомственными и относились к РЖД, а потом компания отказалась от них. Однако и в этом случае есть законные пути получить компенсацию – например, через суд. При частичной утрате имущества первой необходимости сумма компенсации составит 50 тысяч на каждого члена семьи, при полной утрате – 100 тысяч", — говорится в сообщении.