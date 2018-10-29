В Кемеровской области школьника убило спиленным деревом

НОВОСИБИРСК, 29 окт — РИА Новости. Следователи СК в Киселевске Кемеровской области возбудили уголовное дело о халатности после смерти 16-летнего школьника, на которого упала часть спиленного рабочими дерева, сообщает в понедельник СУСК по региону.

По версии следствия, 23 октября в Киселевске на территории одной из школ рабочие спиливали деревья. Территория была огорожена сигнальной лентой. Подросток вышел из школы в наушниках, перешагнул через ленту и не услышал крики рабочих об опасности.

"В это время упал фрагмент спиленного дерева, травмировав юношу. Рабочие вызвали "скорую помощь", подростка с травмой головы госпитализировали. Спустя несколько дней он скончался в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

"Необходимо отметить, что в ходе расследования уголовного дело будет дана юридическая оценка действиям всех причастных лиц, в том числе администрации учебного заведения и организации, непосредственно выполняющей работы", — отметили в управлении.