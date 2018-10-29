В Москве мужчина застрелил соседа на лестничной клетке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина в Москве застрелил соседа на лестничной клетке после двух лет конфликтов, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 28 октября 2018 года мужчина, находясь на лестничной площадке жилого дома, расположенного по улице Головачева в городе Москве, в ходе конфликта со своим соседом произвел в последнего не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия", — сказала она.

Мужчина умер от полученных ранений. На допросе задержанный пояснил, что между ним и потерпевшим на протяжении двух лет были длительные конфликты.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", добавила Иванова.