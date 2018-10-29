Суд Благовещенска закрыл сайт, предлагающий к продаже человеческие органы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 окт — РИА Новости. Благовещенский городской суд закрыл сайт, через который пользователям предлагали продать свои органы, сообщает пресс-служба суда.

Сайт выявила во время проверки прокуратура города Свободный, вход на него был свободным, не требовалась регистрации и пароля для входа.

"Сведения, размещенные на данном интернет-сайте, вводят в заблуждение неопределенный круг лиц относительно легальности совершения сделок купли-продажи органов и тканей человека, а также облегчают совершение преступлений. Указанный сайт содержит информацию, запрещенную законодательством РФ к размещению указанным способом",- сообщает Благовещенский городской суд.

Городская прокуратура Свободного не установила собственника и правообладателя сайта.

"Суд решил признать информацию… размещенную на сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации",- сообщает суд.

Копия решения направлена в федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.