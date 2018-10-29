Тело убийцы из Керчи пока не захоронили, сообщил источник

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости. Тело Владислава Рослякова, устроившего стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, не захоронено, следственные действия продолжаются, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

"Пока тело не захоронено, следственные действия еще не завершены", — сообщил источник.

Ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин опроверг сообщения о том, что тело Рослякова будет захоронено в специальном секторе кладбища. По его словам, решение о месте захоронения примут его родственники.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.