В якутском лесу задержали мужчину с рюкзаком золота

В Нерюнгринском районе задержан турист с 13 кг золота в рюкзаке

В Нерюнгринском районе задержан турист с 13 кг золота в рюкзаке

ЯКУТСК, 29 окт – РИА Новости. ФСБ задержала в лесу в Якутии уроженца Кавказа с рюкзаком, где были слитки и порошок золота на сумму 34,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления спецслужбы.

Откуда он взял золото, не уточняется. В отношении задержанного — уроженца Чечено-Ингушской АССР — возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов.

Мужчину обнаружили "в ходе оперативно-розыскных мероприятий" в лесу близ поселка Беркакит Нерюнгринского района. С собой он держал рюкзак со свертками с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

"Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 килограммов. Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость превышает 34,5 миллиона рублей", — отметили в пресс-службе.

Якутия располагает одними из крупнейших месторождений золота в России. Присутствуют как открытые рудники, так и труднодоступные, где золото выступает сопутствующим продуктом добычи наряду с ураном и мышьяком.