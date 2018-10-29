На Кубани задержали директора цирка, где львица напала на девочку

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае задержан директор передвижного цирка, где львица напала на девочку, сообщается на сайте СК РФ.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду. В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Девочка была оперативно прооперирована в местной больнице, затем переведена в детскую краевую больницу.

"В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка", — говорится в сообщении ведомства.

Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Следователи изъяли все имеющиеся бумаги. Их изучат на предмет наличия у мужчины необходимых документов для осуществления данного вида деятельности.