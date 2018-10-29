На Кубани задержали директора цирка, где львица напала на девочку

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае задержан директор передвижного цирка, где львица напала на девочку, сообщается на сайте СК РФ.
"В рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка", — говорится в сообщении ведомства.
Рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении. Следователи изъяли все имеющиеся бумаги. Их изучат на предмет наличия у мужчины необходимых документов для осуществления данного вида деятельности.