У цирка на Кубани, где львица напала на девочку, были все нужные документы

КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Цирк, чья львица напала на девочку, предоставил все документы необходимые для организации представления на Кубани документы, сообщила РИА Новости заместитель главы Успенского района Татьяна Никифорова.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду. В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Девочка была оперативно прооперирована в местной больнице, затем переведена в детскую краевую больницу.

"Это Ростовский цирк-шапито. Им были представлены все необходимые документы для организации представления", — сообщила РИА Новости заместитель главы района Татьяна Никифорова.

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