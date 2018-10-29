Девочку, на которую на Кубани напала львица, перевели в краевую больницу

КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Девочку, на которую в станице Успенской Краснодарского края в цирке-шапито напала львица, перевели в детскую краевую больницу, сообщили РИА Новости заместитель главы района Татьяна Никифорова.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду. В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. За пострадавшим от укуса львицы ребенком из Краснодара выслали реанимобиль с бригадой врачей. Глава региона Вениамин Кондратьев поручил министерству здравоохранения края оказать пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь.

"Девочку прооперировали у нас в ЦРБ … сейчас она находится в детской краевой больнице", — сообщила Никифорова.

СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".