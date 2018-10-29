СК возбудил дело против чиновников Апшеронского района Кубани

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил дело по статье "Халатность" в отношении чиновников Апшеронского района Кубани, где из-за наводнения погибли люди, сообщается на сайте ведомства.

"Возбуждено дело о халатности должностных лиц администрации Апшеронского района, бездействие которых привело к человеческим жертвам, часть 2 статья 293 УК РФ ("Халатность" – ред.)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, представители районной администрации обладали информацией о возможном возникновении ЧС из-за погодных условий, но не приняли необходимых мер. Чиновники "не исполнили в полной мере возложенных на них обязанностей по своевременному и надлежащему оповещению жителей Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений о чрезвычайной ситуации природного характера и их эвакуации в безопасные районы".

В результате выпадения обильных осадков были подтоплены ряд жилых домов, зданий и сооружений, уточнили в ведомстве. В Хадыженске погиб мужчина, в станице Кабардинской двое мужчин и одна женщина.