В Туапсинском районе после паводка более 52 тысяч человек остаются без воды

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Около 53 тысяч человек все еще остаются без водоснабжения в Туапсинском районе Краснодарского края после дождевого паводка, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"По состоянию на 06.00 в восьми населенных пунктах без воды остаются 14,03 тысячи жилых домов, в которых проживают 52,8 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в пяти населенных пунктах Туапсинского района без энергоснабжения находятся 290 жилых домов с населением 2,24 тысячи человек.