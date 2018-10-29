КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Представитель администрации Успенского района Кубани, в котором в ходе циркового представления, львица напала на девочку, опровергла сообщения о том, что львица кусала девочку и затем тащила по арене.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребёнка, сидевшего в первом ряду. В результате ребёнок с рваными ранами лица и другими повреждениями был доставлен в реанимационное отделение местной больницы. Девочка была оперативно прооперирована в местной больнице, затем переведена в детскую краевую больницу.

"Меня возмутило, что некоторые (СМИ) написали, что львица укусила девочку и затем проволокла по всей арене. Львица ударила её лапой", — сообщила РИА Новости заместитель главы района Татьяна Никифорова.

СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".