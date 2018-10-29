КРАСНОДАР, 29 окт — РИА Новости. Представитель администрации Успенского района Кубани, в котором в ходе циркового представления, львица напала на девочку, опровергла сообщения о том, что львица кусала девочку и затем тащила по арене.
"Меня возмутило, что некоторые (СМИ) написали, что львица укусила девочку и затем проволокла по всей арене. Львица ударила её лапой", — сообщила РИА Новости заместитель главы района Татьяна Никифорова.
СУСК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".