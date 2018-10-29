В Приморье собирают подписи за открытое расследование обрушения моста

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт — РИА Новости. Приморцы собирают подписи под петицией с призывом об открытом расследовании обрушения моста у села Осиновка, в результате которого погибла девушка с ребенком.

Автомобильный мост обрушился во время проезда по нему фуры 26 октября. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину, в ней погибли девушка и ребенок. МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной ЧП стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, он арестован.

Петиция создана на Change.org жительницей Дальнегорска. К середине понедельника по местному времени она собрала почти 18 тысяч подписей. Автор петиции заявляет о том, что за последнее время в Приморском крае это не первое обрушение моста на трассе Осиновка — Рудная пристань.

"Просим провести открытое расследование по данному факту. Пусть виновные в гибели людей будут наказаны", — сообщается в петиции.

Также там отмечается, что до случившейся трагедии дорожного знака о допустимой массе проезжающих машин у моста не было.

При этом, как сообщил РИА Новости представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, дорожный знак 3.11 "Ограничение массы" 20 тонн стоял с двух сторон поврежденного моста на пятом километре трассы Осиновка — Рудная Пристань.

"Предписание по его установке выдано в 2005 году. Существует два альтернативных объезда: по дороге Осиновка — Кремово — Нефтебаза и Уссурийск — Раковка — Осиновка, по которым водитель мог объехать мост с запрещающим знаком", — сказал собеседник.