В Ростовской области задержали сбежавшего из красноярской колонии

КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Осуждённый, сбежавший из колонии-поселения в Красноярском крае, задержан в Ростовской области, сообщает пресс-служба красноярского ГУФСИН.

"Осужденный Жилин Сергей Валерьевич, 1975 года рождения, совершивший 30 июня побег с участка колонии-поселения ИК-16, расположенного в поселке Миндерла Сухобузимского района, задержан в Ростовской области. Местонахождение преступника было установлено в результате совместных мероприятий оперативных сотрудников ГУФСИН России по Красноярскому краю и ГУФСИН России по Ростовской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что Жилин уже доставлен в Красноярск, задержание было проведено сотрудниками Ростовского ГУФСИН. По факту побега возбуждено дело по части 2 статьи 313 УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы. Кроме того, осужденный должен будет возместить государству денежные средства, потраченные на его розыск.

Из ИК-16 летом бежали трое заключенных. Двое из них были найдены вскоре после побега — один в Красноярске, другой в Челябинске.