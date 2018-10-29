В Индонезии спасатели обнаружили место крушения пассажирского Boeing

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Индонезийские поисково-спасательные группы обнаружили место падения Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air, об этом сообщает ресурс Detik.com со ссылкой на представителя спасательных служб.

Уточняется, что место крушения находится в районе побережья острова Ява.

Самолет Boeing 737 MAX, который выполнял рейс JT-610 из Джакарты в Панкалпинанг, исчез с экранов радаров рано утром в понедельник. На борту лайнера, по предварительной информации, находились 181 взрослый пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа.

Подробнее о крушении Boeing 737 авиакомпании Lion Air читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>.