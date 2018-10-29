На юге Краснодарского края в результате ДТП погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 29 окт — РИА Новости. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, пострадали в аварии на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"По предварительным данным, утром на 460 километре автодороги Р-257 "Енисей" 71-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", двигался со стороны Минусинска в сторону посёлка Шушенское, допустил выезд на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Honda. В результате аварии три человека погибли, еще четверо пострадали, среди них двое детей 11 и 13 лет", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, на месте работают сотрудники полиции. По факту проводится проверка. Состояние пострадавших выясняется.