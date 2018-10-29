Нападение львицы на ребенка в кубанском цирке сняли на видео

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае.

На записи видно, как животное набрасывается на ребенка, сидящего в первом ряду. При этом сетчатое ограждение, установленное вокруг арены, не помешало львице схватить девочку и вытащить ее на сцену.

Что произошло

По данным следствия, инцидент произошел в селе Успенском. Хищник в ходе представления в передвижном цирке набросился на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду.

По словам свидетелей случившегося, львица ухватила девочку за руку и вытащила ее через сетку на сцену, после чего взяла ее голову в пасть.

Ребенка с рваными ранами лица и другими травмами госпитализировали в реанимацию Успенской ЦРБ, где ему сделали операцию, в настоящее время состояние пострадавшей стабильное.

Возбуждено уголовное дело

В ближайшее время по распоряжению главы Кубани Вениамина Кондратьева девочку переведут на лечение в Краснодар. За пострадавшей уже отправили реанимобиль с бригадой медиков.

По факту нападения львицы на девочку во время представления в цирке на Кубани возбудили уголовное дело, об этом сообщили в СК РФ.

Дело возбудили по статье "оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Аналогичные происшествия

В августе лев после репетиции набросился на дрессировщика Большого московского цирка Алексея Макаренко. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни оказалась вне опасности.

В декабре 2016 года леопард набросился на женщину во время представления в цирке шапито в городе Боготол Красноярского края. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести, ей наложили несколько швов на руке.

Дрессировщик Михаил Багдасаров, комментируя данный инцидент, отметил, что проблема заключается в плохих условиях содержания животных в цирках шапито. "Все беды от того, что у нас левые шапито. Это безобразие творится многие и многие годы, его надо прекратить… Их (животных…) выводят, насилуют, делают все, чтобы они работали, — вот они и бросаются на людей", — сказал Багдасаров РИА Новости.

По его словам, зачастую в подобных шапито не соблюдаются правила безопасности: между зрителями и ареной не ставят ограждения. Поведение измученных животных, которым подобные заведения не предоставляют надлежащего ухода, становится непредсказуемым.