Водителя фуры, обрушившего мост в Приморье, отправили под арест

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. Архивное фото

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока арестовал на два месяца водителя фуры, который обрушил мост у села Осиновка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель суда.

Автомобильный мост под селом Осиновка обрушился 26 октября, когда по нему проезжал большегрузный автомобиль Volvo. Его водитель не пострадал, но при обрушении прицеп грузовика откатился назад и придавил легковую Mazda Demio, ехавшую следом. В иномарке находились 25-летняя жительница города Арсеньев, а также трехлетняя девочка, они погибли.

По предварительным данным, причиной обрушения стало превышение максимально допустимого веса грузовика в полтора раза. При этом водитель, как считает следствие, проигнорировал указание дорожного знака 3.11 (ограничение массы), который был установлен перед въездом на мост.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.