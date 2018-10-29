Администрация: люди на Кубани могли погибнуть из-за халатности чиновников

СОЧИ, 29 окт — РИА Новости. Сотрудников администрации Апшеронского района Кубани заподозрили в халатности, по версии следствия, вследствие которой в результате подтопления погибли люди, сообщает пресс-служба администрации Апшеронского района.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По уточнённым данным ГУ МЧС по региону, в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек.

"Прокурор Апшеронского района Юрий Гайдуков признал законным возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц администрации муниципального образования Апшеронский район по статье "Халатность" УК РФ. Как установлено в ходе проверки, эти лица были проинформированы о том, что на территории Хадыженского городского и Кабардинского сельского поселений может возникнуть чрезвычайная ситуация в период с 24 по 26 октября текущего года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники муниципалитета допустили преступную небрежность.

"Следствие усматривает прямую причинную связь между ненадлежащим исполнением должностными лицами своих обязанностей и смертью людей, причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, охраняемым законом интересам общества и государства", — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в настоящее время ведется расследование.