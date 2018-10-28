Нападение львицы на трехлетнюю девочку в цирке на Кубани сняли на видео

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения львицы на трехлетнюю девочку в цирке-шапито в Краснодарском крае.

Инцидент произошел в селе Успенское возле города Армавир. По информации СК, во время представления с дикими животными львица набросилась на трехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

"Девочка отвернулась спиной к львице, после чего она ее ухватила за руку и перенесла на сцену. Кстати, перевела она ее туда через ненадежную сетку, которая была очень плохо укреплена. После этого она взяла ее голову в пасть", — цитирует одного из очевидцев происшествия телеканал "360".

Как сообщил источник телеканала, состояние девочки оценивается как стабильное, ее жизни ничего не угрожает. По его словам, инцидент произошел из-за того, что мать позволила ребенку подойти к сетке и махать флажком.