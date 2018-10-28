В Башкирии назвали возможную причину ДТП с тремя автомобилями

УФА, 28 окт — РИА Новости. Причиной аварии с тремя легковыми автомобилями в Башкирии, в которой пострадали семь человек, могла стать метель, сообщил РИА Новости представитель МВД региона.

На территории Башкирии, как и в соседних регионах, в воскресенье ухудшились погодные условия: были сильный ветер и метель. Ранее МЧС региона сообщало, что в Белорецком районе Башкирии столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Все они были доставлены в больницу города Белорецка для осмотра.

"Предположительно, авария произошла из-за плохих погодных условий. На всей территории Башкирии идет обильный снег", — говорится в сообщении пресс-службы МВД региона.