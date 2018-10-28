В Удмуртии в ДТП погибли двухлетние близнецы и девочка-подросток

УФА, 28 окт — РИА Новости. Двухлетние близнецы и 10-летняя девочка есть среди жертв столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии, сообщили в пресс-службе МВД республики.

Ранее удмуртская полиция проинформировала РИА Новости, что авария с участием легковой машины и грузовика унесла жизни пяти человек, в том числе трех детей.

"Установлены личности некоторых погибших. Дети, которые стали жертвами аварии — это мальчик и девочка 2016 года рождения и девочка 2008-го. Погибший водитель — мужчина 1986 года рождения. Все они — жители Удмуртии", — рассказали в МВД региона.

Ведомство уточняет, что авария произошла на границе Татарстана и Удмуртии. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии. Известно, что в регионе в воскресенье были плохие погодные условия: шел сильный снег.