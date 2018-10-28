В Удмуртии в ДТП погибли пять человек

УФА/МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Удмуртии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики.

По данным собеседника, авария произошла на региональной трассе Удмуртии в 17:00 мск.

"Столкнулись ВАЗ 14-й модели с большегрузным автомобилем. Все, кто находился в легковушке, погибли на месте происшествия. По предварительной информации, это двое взрослых и трое детей", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы удмуртской полиции.

По его словам, на место выехали бригады скорой помощи, спасатели, следователи и сотрудники дорожной инспекции. Обстоятельства выясняются.

Как сообщил журналистам представитель ГИБДД России, ДТП произошло в условиях мокрого снегопада при температуре воздуха около нуля градусов. Он также отметил, что погибшим детям было два года, четыре года и шесть лет.