В Башкирии столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

УФА, 28 окт — РИА Новости. Семь человек, в том числе пятилетний ребенок, получили различные травмы при столкновении трех легковых автомобилей на трассе в Башкирии, все они госпитализированы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МЧС региона Елена Мавлютова.

По данным собеседницы агентства, авария с участием автомобилей Kia Rio, Lada Largus и Lada Granta произошла на 34-м километре автодороги Уфа-Белорецк.

"В результате происшествия пострадали семь человек. Среди них есть пятилетний ребенок. Прибывшие на место бригады скорой помощи увезли их в ближайшую больницу", — сказала Мавлютова агентству.

Она не смогла уточнить состояние раненых. На месте работают сотрудники дорожной инспекции, выясняются причины и обстоятельства аварии.

В воскресенье на территории Башкирии выпал первый снег.