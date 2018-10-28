В Карелии пьяная 20-летняя мать выкинула ребенка с балкона

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пьяная 20-летняя жительница Карелии выкинула своего малолетнего ребенка с балкона, он остался жив, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 20-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления… "покушение на убийство малолетнего", — говорится в сообщении.
Добавляется, что подозреваемая задержана, в ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается.