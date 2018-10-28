В ФСБ рассказали об обыске у арестованного в Челябинске инвалида

ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт – РИА Новости. Обыски у арестованного жителя Челябинска по делу об организации и участии в деятельности террористической организации, вызвавшие резонанс в СМИ, проходили в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, сообщила РИА Новости представитель управления ФСБ по региону Марина Горлевская.

Как ранее сообщало местное агентство Chelyabinsk.ru , обратившийся к журналистам родственник челябинского инвалида-колясочника сообщил, что практически парализованного мужчину арестовали по якобы надуманному обвинению в экстремизме, а во время ареста "он чуть не умер", и медиков якобы к нему не пустили.

"Следственные действия сотрудниками УФСБ России по региону проводились 23 октября в рамках возбужденного в отношении жителя Челябинска уголовного дела по части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Обыски проводились в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ в присутствии понятных и по судебному решению", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в процессе обыска обвиняемому потребовалась медицинская помощь по состоянию здоровья. Как рассказала Горлевская, его жена вызвала скорую помощь, мужчину доставили в горбольницу №8, и обследование показало, что оснований для госпитализации нет, его здоровью ничего не угрожает.

В ФСБ пояснили, что в ходе обысков члены семьи обвиняемого говорили угрозы и оскорбления в отношении правоохранителей, все это задокументировано.

Центральный райсуд Челябинска вынес постановление о мере пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого сроком на два месяца, сказала она.