Рэпера Гуфа избили в московском ночном клубе

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, избили в ночном клубе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Гуф уже написал заявление в полицию. От госпитализации артист отказался.

В столичном управлении МВД подтвердили факт обращения в полицию с заявлением о телесных повреждений, но не стали уточнять личность потерпевшего.

По данным Пятого канала, в отделение приехала подруга музыканта, солистка группы "А-Студио" Кэти Топурия, чтобы поддержать его после инцидента.

Гуф начал свою карьеру в 2000 году в составе коллектива Rolexx. Позже стал сооснователем (совместно с рэпером Принципом) и участником группы CENTR. Также является одним из создателей лейблов "ЦАО Records" и "ZM Nation".