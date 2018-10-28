После наводнения на Кубани более двух тысяч домов признали пострадавшими

СОЧИ, 28 окт — РИА Новости. Более 2,3 тысячи домов признано пострадавшими после подтопления на Кубани по результатам работы 216 оценочных комиссий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В результате выпадения обильных осадков в 3 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов. По результатам работы 216 оценочных комиссий (1100 человек) они (дома — ред.) признаны пострадавшими. Осуществляются выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на общую сумму 5 миллионов 580 тысяч рублей из резервного фонда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в 6 ПВР размещены 195 человека, в том числе 71 ребёнок. Работают социальные, медицинские и другие службы, граждане обеспечены горячим питанием, в том числе детским, бутилированной питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.