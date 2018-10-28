Число пострадавших от наводнения на Кубани выросло до 138 человек

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Число пострадавших в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае увеличилось более чем вдвое — до 138 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды пострадали 60 человек, шестеро погибли и судьба двоих оставалась неизвестной.

"Пострадали 144 человека, шесть из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Из-за дождей в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях был введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.