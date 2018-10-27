Суд в Самаре отправил крымскую чиновницу под домашний арест

САМАРА, 27 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Самары в субботу отправил под домашний арест начальницу службы капитального строительства Крыма Светлану Моравскую, которая ранее возглавляла управление капитального строительства Самарской области, по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости представитель областной прокуратуры.

"Светлана Моравская отправлена судом под домашний арест, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала собеседница агентства.

Обвиняемым по этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

Моравская в настоящее время возглавляет службу капитального строительства Крыма, согласно данным, размещенным на сайте ведомства. Там же указано, что в 2014-2016 она являлась директором управления капитального строительства Самарской области.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн сообщил на своей странице в Twitter, что уголовное дело в отношении Моравской возбудили 19 октября. По словам Хинштейна, Моравская в рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у села Рождествено Самарской области приняла и оплатила работы у подрядчика, который якобы использовал более дешевые шпунты. Таким образом, как утверждает депутат, было похищено 28,2 миллиона рублей.

В ГУМВД по Самарской области РИА Новости сообщили, что не комментируют уголовное дело в отношении Моравской "в интересах следствия".