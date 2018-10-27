В Казани "Камаз", чистивший канализацию, провалился под землю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. Автомобиль "Камаз", который занимался чисткой канализационного коллектора на дороге в Казани, провалился под землю, сообщает официальный портал мэрии Казани.

Просадка грунта под грузовым автомобилем произошла на проспекте Амирхана в субботу в 9.01.

"Во время прочистки участка третьего Северного канализационного коллектора МУП "Водоканал" произошла просадка грунта над промываемым участком. В образовавшийся провал попала работавшая спецмашина. "Водоканалом" было выставлено временное ограждение, автокраном спецмашина оперативно извлечена из провала, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению поврежденного участка коллектора на проспекте Амирхана будут вестись по ночам и займут от 3 дней до недели, в зависимости от сложностей с обходом прочих пролегаемых рядом трубопроводов, сообщили в комитете ЖКХ Казани.

Отмечается, что на дороге будет выставлено щитовое ограждение.

"Канализационный коллектор находится в сложном инфраструктурном участке, работы осложнены большой глубиной залегания трубопровода, множеством подземных коммуникаций и стесненными условиями работ. В настоящее время на данном участке ведутся подготовительные работы по устранению аварии", — говорится в сообщении.