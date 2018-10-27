В Татарстане бездомный нашел младенца в мусорном баке

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 окт — РИА Новости. В Нижнекамске бездомный обнаружил новорожденного младенца в мусорном баке, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана.

Это произошло сегодня ночью. Бездомный вызвал скорую помощь, и в 2:55 ребенка доставили в перинатальный центр детской городской больницы.

Оказалось, что это девочка. Врачи установили ориентировочную дату ее рождения — 23:50 26 октября. Вес девочки составлял 2300 граммов, а температура тела при поступлении в больницу была всего 32 градуса.

Сейчас девочку поместили в инкубатор. Кто она, пока не известно.