Суд арестовал сообщника экс-зампрокурора Башкирии по делу о взятке

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

УФА, 27 окт — РИА Новости. Суд Уфы арестовал на два месяца замначальника управления прокуратуры Башкирии Артура Шаретдинова, который, как и бывший первый заместитель прокурора республики Олег Горбунов, является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Кировский районный суд арестовал на два месяца заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артура Шаретдинова", — сказал собеседник агентства.

Горбунов также был арестован в субботу – на два месяца решением Басманного суда Москвы.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). Ещё одним фигурантом дела СК называет заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артура Шаретдинова.

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от бывшего вице-мэра города Уфы Александра Филиппова взятку в 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.