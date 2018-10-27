МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы на два месяца арестовал обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать Горбунову меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Артур Карпов.

Срок ареста суд установил до 26 декабря.

Возбуждение уголовного дела в отношении Горбунова, сообщил следователь в суде, инициировано заместителем председателя СК РФ Игорем Красновым.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору"). Ещё одним фигурантом дела СК называет заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артура Шаретдинова.

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от бывшего вице-мэра города Уфы Александра Филиппова взятку в 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.