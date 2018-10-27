В Ростове полиция ищет родителей трех детей, найденных в парке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники полиции третьи сутки разыскивают родителей трех детей, обнаруженных в парке Ростова-на-Дону, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Ростовской области.

По его словам, 25 октября в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в парке имени Оганова находятся трое детей без присмотра родителей. На место прибыли сотрудники полиции.

"Стражи порядка отвезли мальчика шести лет и двух девочек пяти лет в реабилитационный центр, где их осмотрел врач. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Полицейские ведут поиски родителей найденных детей", — отметил он.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, у всех трех детей разные родители. "В полицию пришел мужчина, назвавшийся дедушкой одного ребенка. Он пояснил, что родители всех трех детей уехали в Краснодар на заработки, а дети, оставшиеся с ним, ушли гулять", — сказал собеседник агентства.